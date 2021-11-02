依我國現行規定，入境台灣一律到防疫旅館或集中檢疫所居家檢疫14天，而明年農曆春節前的返鄉高峰，預估有4萬人要返台過年，以致防疫旅館一房難求，中央流行疫情指揮中心放寬居檢天數為「10＋4」，交通部觀光局則呼籲要返台的民眾，日期選擇提前或延後，分批返國更容易訂到房間。

觀光局指出，統計至11月1日止，全台防疫旅宿約有2.6萬房，經向各地方政府調查，至2022年農曆春節前，還能增加至3.1萬房，但防疫旅宿量能恐不足以因應春節大量返國民眾居家檢疫需求，疫情指揮中心調整居檢天數後，建議旅客可分批返國，讓明年1月份防疫旅宿量能由接待「2批旅客提升至3批旅客」。

疫情指揮中心11月1日宣布，自12月14日至明年2月14日，調整居家檢疫措施，非重點高風險國家入境人員，前10天入住防疫旅宿，PCR檢測陰性後，後4天可返家居家檢疫，以及同日入境之家屬／同住者可於防疫旅宿同房檢疫。

觀光局長張錫聰表示，調整入境檢疫期間實務上可能增加旅宿業者排房、行程確認等行政作業的負擔，但希望業者能基於共同協助民眾返國，再次展現承擔防疫之公益精神，共盡一份心力。

觀光局提醒，農曆春節前已預訂防疫旅館者，如因指揮中心檢疫措施變動而縮短住宿時間等訂房問題，可依「個別旅客訂房定型化契約應記載及不得記載事項」的規定辦理。