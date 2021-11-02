《日本經濟新聞》2日報導，因電子零件供應不及，2021年度（至2022年3月底），任天堂Switch遊戲機產量將較原訂目標大減兩成，約為2400萬台水準。報導指，任天堂原本看好宅經濟需求，要求供應商將今年度Switch遊戲機產量拉高到3000萬台。

而任天堂10月8日推出的OLED螢幕版本Switch主機需求暢旺，但是在晶片及電子零件短缺的影響之下，銷售也難以避免受到波及。