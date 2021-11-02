零件荒！任天堂 Switch遊戲機產量下修兩成 19:442021/11/02 工商 蕭美惠 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 《日本經濟新聞》2日報導，因電子零件供應不及，2021年度（至2022年3月底），任天堂Switch遊戲機產量將較原訂目標大減兩成，約為2400萬台水準。報導指，任天堂原本看好宅經濟需求，要求供應商將今年度Switch遊戲機產量拉高到3000萬台。 而任天堂10月8日推出的OLED螢幕版本Switch主機需求暢旺，但是在晶片及電子零件短缺的影響之下，銷售也難以避免受到波及。 電商雙11戰火猛 天天1折起 法國鬼才名導偕愛女同框演出 爆她迷上《魷魚遊戲》超愛2位韓星 #任天堂 #Switch #遊戲機 #產量 #兩成 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 ASML布局全球獻利器！ 台積電EUV機台量超扯海放三星 18:222021/11/02 財經 離地栽培的好幫手—槽耕電動鬆土機 11:502021/11/02 財經 傳蘋果iPad產量減半 零件優先供應iPhone 13 13:192021/11/02 財經 《科技》電信業拚雙11 點數經濟成新戰場 14:152021/11/02 財經 諾格公司神秘機庫 未來戰機造型曝光 18:022021/11/02 軍事 扯！酒癮難耐 他用逃生緩降機垂降1樓到超商買酒 下場曝光 12:522021/11/02 社會 獨》月收20萬變時薪160 機師慘到應徵臨時工 09:482021/11/02 生活 i13猛 蘋果本季可望稱王 04:102021/11/02 產業．科技 興立翔無油空壓機 強攻醫療 04:102021/11/02 投資理財 《魷魚遊戲》魅力難擋 坎城最佳導演也嘖嘖稱奇 15:272021/11/02 娛樂 物聯網資安拉警報 非商業連接裝置潛在風險 19:062021/11/02 財經 財經熱門新聞 美工程師抱怨「怎麼贏得了Intel」 直接印證張忠謀這預言 - 財經 台積電「超多缺點」嚇到美國人 張忠謀過往3大警告再被翻出 - 財經 ASML布局全球獻利器！ 台積電EUV機台量超扯海放三星 - 財經 工商社論》通膨、通縮、與房地產泡沫 - 財經要聞 - 工商時報 馬斯克「七步詩」全球炸了 專家戳破動機：對台股投下震撼彈 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。