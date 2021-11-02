常聽老一輩的人說「孩子自己會帶財來」，孩子出生後若可以為父母帶來好運與財富，將是人生一大美事。運勢命理老師艾菲爾在FB粉絲團分享，生肖豬、虎、馬、牛、狗的父母適合在2022年生個肖虎寶寶，為家庭帶來和樂和好運氣。

生肖豬父母

生肖豬父母與生肖虎寶寶為三合，老虎象徵權力、大膽、熱情，而虎寶寶喜歡吸引人注目，具有正義感的個性，能夠為父母帶來財氣、催旺健康運勢，更有助於化解豬爸媽之間的不愉快，為家庭帶來和樂。

生肖虎父母

2022年為生肖虎的本命年，生肖虎父母不妨趁著虎年生個生肖虎寶寶，以大喜之氣化解太歲當頭的衝擊，讓大事化小、小事化無、遠離災禍、使生活各方面都平安順心。在本命年過後更是能提升父母升職加薪的好運氣。

生肖馬父母

生肖馬父母與肖虎寶寶為三合，肖虎寶寶出生後，會使父母之間感情更加和睦、甜蜜。虎寶寶天生富有創造力的個性，很能激發馬父母的靈感，在職場及事業上可以更多發揮，是帶旺父母事業與財運的小福星。

生肖牛父母

即將到來的虎年2022年是生肖牛的婚運好年，尤其是今年11月7日立冬交年運之後，運勢將逐漸轉好，已經論及婚嫁的牛父母，十分適合在虎年成婚，趕一下進度生個生肖虎寶寶，讓牛父母做任何事都順風順水、後半後生安享天年。

生肖狗父母

生肖狗父母與生肖虎寶寶為三合，能為家裡帶來興旺繁榮的好運、並且讓父母的財運亨通，加上肖虎寶寶天性樂觀活潑，與狗父母熱情積極的風格相得益彰，有了虎寶寶會讓家中天天充滿歡笑聲、家運也暢旺。

【本文經作者艾菲爾老師授權，更多資訊請上FB搜尋「塔羅牌老師艾菲爾」粉絲團】