韋禮安全新單曲、電影《月老》主題曲〈如果可以〉11／5上架。（索尼音樂提供)

韋禮安創作、演唱由九把刀執導、柯震東、宋芸樺和王淨主演的電影《月老》主題曲〈如果可以〉，一舉入圍本屆金馬獎「最佳原創電影歌曲」。不過歌曲在錄音時竟上演靈異事件，原本已錄妥的檔案沒有人動過，但在製作人JerryC回放時出現了一堆神秘雜訊，讓他一頭霧水，好在同業前輩開解說這種現象是好兆頭，也意外符合電影的奇幻氛圍，他才放寬心。

當時韋禮安了解劇情後，直呼：「哇，好虐！」決定要寫出一首感人肺腑的歌曲，就跟製作人一起創作，兩人講幹話激發靈感，在兩小時內完成歌曲。只是這首歌連多次入圍金曲獎的實力派韋禮安都忍不住說「很難唱」，他說，「連我自己在練的時候都覺得『天啊，也太難唱了吧！』」

製作人要求韋禮安一定要用真音演唱，也因為「飆真音」，增加整首歌的戲劇張力和激昂感，讓歌曲更糾結、虐心，韋禮安說：「我被逼成這個樣子，但證明結果是很好的。」

而許久沒和粉絲見面的韋禮安，和電影《月老》在周日（11／7）一起辦MV首映會，雖然人不在台灣，還是決定透過視訊連線的方式和幸運入場的粉絲相見、互動，活動當天除了能和韋禮安一起搶先欣賞MV外，也可以先觀看電影《月老》，消息一出，立刻引起粉絲暴動，爭相報名，讓門票一票難求，目前入場機率只有不到1／5，足見歌曲和電影的期待度。