邵翔、小蠻夫妻檔與主持人咖啡糖賢齡。（PChome 提供）

邵翔、小蠻「高顏值」夫妻檔首次合體當網路直播主，就要挑戰當「帶貨王」推銷3C 家電，兩人發揮平常合力「做家事」的團結精神一起賣「愛的家電」，誓言用「夫妻同心其利斷金」精神當3C家電推銷王，兩人笑說：「銷售業績是其次，重點是大家覺得好用、愛用！」

過往僅在各自社群軟體上一起出現的邵翔、小蠻，雖都是第一次參加網路購物直播節目，但對於這種類型的購物直播並不陌生，坦承超愛看直播賣東西的小蠻自認腦波超弱，常在直播購物中喊價而爆買一波，她笑說：「海鮮、生鮮、衣服幾乎各類型我都買過！」她更自招平常就是「網購魔人」，平常不愛出門的她幾乎所有民生用品或是物資、奢侈品等都在網路下單，疫情期間更是「變本加厲」連三餐都叫外送，最「狂」紀錄是一個月刷了7萬在網購上！

而身為「寵妻魔人」的邵翔則把家中採買大小事都交給小蠻，自認沒啥購物欲望的他一個最多花在網購上約1000元，他笑說：「都是買小東西或是遊戲課金的小額購物。」不常看直播購物頻道的邵翔笑說：「我跟小蠻都是屬於『腦波弱』的人，有一次我誤打誤撞看到電視賣菜刀，竟然被『洗到』想買，後來被小蠻理性制止，因為家中光菜刀就5、6把了！」

小蠻、邵翔對於這次要負責促銷的3C家電躍躍欲試，自認對3C家電相關功能非常熟悉，在家也常分工合作一起做家事，兩人透露是彼此最好的「家事戰友」，對於小Baby的照顧更是相互照應，對於餵奶洗澡換尿布都非常上手，「有子萬事足」的兩人儼然把「做家事」當成夫妻倆平常的生活裡互動的調劑及情趣！

被問到是否想再添一寶？小蠻透露雖然邵翔是「女兒控」，但目前想先好好照顧「至尊寶」，再來也想讓自己身體修復到最好狀態，再來想生第二胎的問題，「可能等一年後再來想這個問題，目前我們就是全心全意照顧好大寶，一分一秒都不想要錯過他的成長，有誰出去工作另一個就陪在他身邊。」