美國電動車大廠特斯拉（Telsa）創辦人兼執行長馬斯克（Elon Musk）今（2日）突然在個人推特帳號以中文寫下曹植《七步詩》引起全球熱議。而司法院臉書粉專也跟上這波熱潮，寫下司法院版本的絕句致敬，被網友盛讚，實在是首好詩。

Humankind

煮豆燃豆萁

豆在釜中泣

本是同根生

相煎何太急 — Elon Musk (@elonmusk) November 2 2021

馬斯克2日上午突然於個人推特發文寫下，「HumanKid。煮豆燃豆萁，豆在釜中泣。本是同根生，相煎何太急。」其引用的為三國演義中曹植所寫下之七步詩，原旨在暗喻哥哥曹丕別自相殘殺，但馬斯克突如其來的發文，也引起網友猜測用意。

對此，司法院臉書小編搭上這波《七步詩》熱潮，在臉書寫下司法院版本致敬，內容為「HumanKid。爭子告子母，子在庭中泣。本是同林鳥，請你別再吉。」

司法院解釋，其中第一句「爭子告子母」，旨在說家人為了離婚與爭取子女扶養權，孩子常成為爭訟的工具與程序上的證據攻防，而如何處理家內紛爭，是法官費心努力的方向；第二句「子在庭中泣」，描寫的為家事事件法，為了就是制定專法去處理如同耳機線般糾糾纏纏，「剪不斷理還亂」。

第三句「本是同林鳥」則是在表示，家事事件的當事人均為自家人，考量此點，家事事件法設有調解程序的前置設計，為的就是讓當事人能透過調解委員的協助，在訴訟外解決紛爭；第四句「請你別再吉」，在解釋家事調解程序違法院的調解團隊針對個案，整合調解委員、家事調查官，整合相關資源，協助當事人聚焦問題處理，達成自主協議共識以解家事紛爭。

司法院在文末寫下，訴訟不是唯一，好聚更該好散，家事調解程序則是解決家事紛爭的最好選擇。文章曝光後，截至發稿時間已吸引逾1400人按讚，不少網友留言回應，「小編也太趕得上時事！」、「小編文學造詣好強」、「幾霸昏！」、「這梗也跟太快XDD」、「好詩~好詩~」、「來阿！給小編加薪5萬，年終10個月」。