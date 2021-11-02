相中網紅的影響力，新北市勞工局與林進、又仁、Lus等知名網紅合作，以KUSO影片及插圖拚觸及，宣導嚴肅的勞工政策服務，藉此讓更多民眾了解勞資爭議調解、義務律師諮詢等免費的便民服務。

勞工局長陳瑞嘉說，為提供民眾更便利服務，勞工局近幾年陸續推出多達23項線上申辦服務，以勞資爭議調解申請為例，5月中疫情拉警報，6、7月申請線上服務的比例高達51％、44％，遠高於去年同期的32％、31％，顯見後疫情時代網路服務的重要性，因此找網紅合作衝宣導，透過詼諧方式，讓更多年輕網路族知道，線上申請勞資爭議調解嘛ㄟ通。

勞工局表示，其中一支影片以虛構的「Bunny Drinks飲料店」為背景，林進生動演出遭違法解僱與未領到加班費等情境，最終透過求助新北市勞工局求助順利解決，影片上架一周已吸引超過7萬名網友點閱。

跟又仁合作的影片，則依真實案例改編《職場實境秀：小仙的奇幻旅程》KUSO影片續集，影片中的職場新鮮人杜睿菈，遇到雇主通知錄取後反悔，不只新舊工作兩失，連聲音都被壞雇主「吸」走！好在經過便利、免費的「勞資爭議調解」服務，順利爭取到雇主賠償的2個月薪資。

此外， 勞工局也找「Lus」、「熊秋葵」等知名插畫家合作，提醒民眾「遇到勞資爭議問題，勞資雙方吵架DUCK不必」、「上『新北市勞資調解便利通』最PRO」，刻畫職場勞工心聲，引發不少共鳴。

陳瑞嘉指出，受疫情衝擊，失業率創近年新高，透過線上、實體申請服務協助勞工朋友度過難關，光今年1到9月，勞工局已透過調解為勞工爭取超過1.7億元。提醒勞工朋友，遇有勞資相關疑難雜症，歡迎多加利用「免費律師勞工法令諮詢」服務，遇到權益受損，「勞資調解便利通」24小時線上受理服務。更多資訊，可至「新北勞動雲」網站查詢。