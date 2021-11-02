黎明幼兒園長林金連4日將宣布投身台中市第二選區的立委補選。（資料照／盧金足攝）

台中市第2選區立委補選，中選委會訂於2022年1月9日舉行投票，中二選區補選可能不只出現藍綠白「三腳督」戰況，黎明幼兒園長林金連也有意參選，4日上午10時將於台北市立法院群賢樓側門口宣布參選，強調打破藍綠，還給台灣公理正義。

台中市立委第二選區補選，國民黨人選未敲定，民進黨屬意前立委林靜儀參戰，除了藍綠兩黨，民眾黨表示，要視藍綠派出的人選是否符合民意，才做是否派人參選的決定。

陳柏惟10月23日罷免通過後，藍綠兩黨戰鼓頻催，由於蔡總統欽點林靜儀參選，國民黨主席朱立倫也視為國民黨失復一席立委的機會，中二選區儼然提升為總統級的「英倫」戰役。

65歲的林金連，在宣布參選前發表的聲明表示，藍綠兩黨都將派出候選人參選，不論是長期稱霸地方的海線顏家，抑或是民進黨屬意的前立委林靜儀，都是過往台灣政治的既有勢力，永遠無法擺脫台中現況財團與政府結合，政府為了個人為利的窘境。

黎明幼兒園園長，同時也是台灣土地正義行動聯盟理事的林金連強調，從他苦心經營的幼兒園劃進重劃後，見證台中市政府與私人集團的勾結，見證政府會為了這些企圖破壞他人家園的人不惜一切代價。

為了黎明幼兒園存廢，曾兩度死諫的林金連，曾到總統府前自殘向蔡總統抗議，還曾騎腳踏車肉身衝撞前台中市長林佳龍坐車，曾於台中市府廣場將自己高掛在十字架上表達抗議，現在有意參加中二選區補選，表示「我們的政治與我們的家園不應該是如此！」

他也提出四問，我們如何能夠停止這一切家族統治？如何能終止這些人繼續破壞他人的家園？如何能夠實踐居住與土地的正義？如何能夠將清白的政治環境交給下一代？

林金連4日將宣布投身台中市第二選區的立委選舉，表示他要打破藍綠交叉蹂躪台中的處境，將台中的一切還給真正熱愛這片土地的每一個人，將所有一切不公不義揭露於世。

中二選區競爭激烈，各方人馬搶攻立委席次，成為全國矚目的選區。

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