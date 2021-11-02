太魯閣號列車重大事故，也凸顯出公共工程督導及如何把關問題，縣府政風處長何定偉今在議會面對議員質詢，指縣府目前設有「工程施工查核小組」，及「採購稽核小組」，相望層級提升成立「公共工程督導會報」，讓大型採購（建設）納入檢調、學者等成員，防範外部勢力不當干預。

此外也透露，太魯閣號被告包商李義祥（在押），因涉嫌重大被控過失致死、肇事逃逸等罪嫌，全案還在花蓮地方法院審理中。但就李義祥違法兼任工地主任部分，縣府上月召開營造業審議委員會，認定違反營造業法，情節嚴重，再對李義祥開罰最重百萬元。

太魯閣號撞車出軌案造成重大死傷，雖然工程由台鐵局主辦，但因李義祥擔任負責人的義程營造，6年前承攬縣府西寶大橋整建工程，涉嫌變造臨時圍堰施工照片申請估驗計價，遭縣府移送法辦且敗訴，但縣府未依政府採購法規定通報不良廠商並停權，花蓮審計室查核認為縣府行事有欠妥當，今在議會也有多位議員持續關切不良廠商通報機制。

政風處長何定偉表示，縣府目前設有「工程施工查核小組」，針對工程之施工品質進行查核，及設有「採購稽核小組」，稽核監督機關辦理之採購程序事項；另為提升工程執行效率及施工品質，政風處已於縣府9月9日召開廉政會報時，提案通過設置縣府「公共工程督導會報」，目前縣府刻正邀集相關處室開會研議。

他說，另縣府政風處將規劃推動重大建設或重大採購案，研究成立機關採購「廉政平臺」的可行性，為機關建立跨領域溝通的管道，讓檢察署、廉政署及調查等司法機關提早參與重大建設案件的辦理，藉由引入專業機關及外部專家學者、公民團體的參與，讓資訊透明公開，杜絕黑手伸進來。