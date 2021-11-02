一群來自弱勢家庭的青年學子在屏東海生館「一日飼育員」的量身打造下，除對復育基地大感新奇外，也進一步認識自我與尋找未來的方向。（謝佳潾攝）

屏東海生館不僅帶領遊客探索海洋世界，在恆春區家庭福利服務中心的協助下，也成了職涯探索新基地，一群來自弱勢家庭的青年學子在館方「一日飼育員」的量身打造下，除對復育基地大感新奇外，也進一步認識自我與尋找未來的方向。

屏東海生館指出，館方成立20逾年，不僅是大小朋友認識海洋教育、親近海洋的學習場域，也希望能透過回饋、提供正向的社會價值觀，以引領孩子們探索未來不一樣的風景，因此很感謝在恆春中心的協助下，成功進行「一日飼育員」計畫，讓孩子們在探索海洋世界的同時也探索自己。

孩子們跟隨解說員的腳步，看著色彩豔麗的珊瑚礁魚群、型態各異的珊瑚礁，以及海底隧道內恣意暢游的魚群，而因鮮少近距離接觸海洋世界的燦爛華麗，他們邊看邊驚呼，如走進夢幻世界般，處處是驚奇。

隨後，一群人開始飼育員工作體驗，飼育員透過實際操作該工作內容，如餌料的準備、缸體的清潔等操作環節，引導孩子感受每個職業的背後辛勤與付出，並學習如何將夢想轉化為實際行動，飼育員說，「台上一分鐘，台下十年功」，盼藉活動的學習與探索，引發孩子培力自我能力，進而找到合適自己的璀璨人生。

飼育員有感而發道，新世代的年輕學子深受社群平台及各式各樣的網路資訊影響，很容易追逐光鮮亮麗，但對自身的價值與優勢卻徬徨迷失，對於未來的想像多是一張白紙，所以引導的動作很重要，正確的引導能讓他們找到自己的康莊大道。

此外，海生館也強調，除了「一日飼育員」職涯體驗外，也盼透過海洋教育的推廣，帶領孩子進一步的了解我們生存的這片海洋生態，進而愛護、保護她。