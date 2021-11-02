桃園大溪盛產豆干，每天產出400噸豆渣，在地議員李柏坊直指豆渣發酵再利用養豬，肉多1成、還能省下3成飼料費，更有助防堵非洲豬瘟，減少依賴廚餘，他費時1年成功申請到「黃金豬」商標，2日送給市長鄭文燦授權市府使用，盼市府多推廣，嘉惠生產者和消費者。

李柏坊說，防非洲豬瘟襲台，全面禁用廚餘養豬1個月，對養豬業者，尤其桃園黑毛豬業者造成很大的困擾。新竹食品研究所過去與豆製品業者、養豬業者合作，將益生菌加入豆渣，一改過去豆渣易發臭的缺點，發酵後的豆渣散發乳酸香，摻進飼料養豬，不但豬愛吃，豆渣高蛋白、高纖維，還能幫助吸收消化、促進成長，整體成長速度快、肉也比一般豬多10％，至少省下3成飼料費。

李柏坊說，實驗發現，豆渣飼養的豬隻特別好吃，煮湯時不會冒泡、肉質紅亮緊實，他指出，桃園豆製品業者每天產出400噸豆渣，都當廢棄物處理，浪費也造成業者負擔，力推豆渣養豬，讓「豆渣變黃金」，創造生產者跟消費者雙贏。

李柏坊去年自掏腰包申請「黃金豬」標章，近日順利取得商標權，2日質詢後無償授權給桃園市政府，希望經發局跟農業局跨局處合作，媒合畜產業和豆干業，透過豆渣養豬改善肉品品質、降低飼料成本，提升桃園黑毛豬市場地位，打造「桃園黃金豬」品牌。

鄭文燦表示，豆渣再利用為重要課題，若經食品工業發展研究所、桃園市豆腐業職業工會及養豬業者實驗，認為確實可行，將請農業局主責推動，減少廢棄物，幫助養豬產業升級。