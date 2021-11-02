中市紀男因欠債急需還錢，竟晚間至大買家國光店躲在隱密處，店家打烊後再現身，竊取貨架上黃彩鑽戒、藍寶石戒指等價值約150多萬元的珠寶金飾，警在現場採到飲料鋁罐瓶及吸管的唾液樣本，驗出DNA逮到紀男，並追出他曾假冒台灣大哥大員工，向中市1家特約店騙走8支iPhone手機。台中地檢署依竊盜及詐欺等罪起訴紀男。

起訴書指出，有竊盜等多項前科的30歲紀男，因積欠地下錢莊債務急需用錢，他在今年8月4日晚間營業時間進大買家國光店，站躲在隱密處，等待賣場打烊後，再從天花板攀爬出來，在珠寶金飾櫃竊走鑽戒、戒指等珠寶飾品，總價值150萬4000元。

紀男得手後，將金飾珠寶藏進背包，暫置於賣場置物櫃內，在隔天凌晨趁機逃離，等賣場開門營業後，再大方走進賣場到置物箱拿裝贓物背包，搭計程車離去，並將珠寶金飾贓物出售給多家不知情的珠寶銀樓業者。

經被害商家報案，警方到場蒐證發現疑似竊賊所喝過的飲料鋁罐及吸管，經採唾液送刑事警察局化驗，比對出符合紀男的DNA，經警循線逮捕紀男，他坦承竊盜。

警方並追查出，紀男在去年5月間曾假冒台灣大哥大的員工，打電話到中市1家特約服務中心，佯稱總公司要派人前往調貨，要求店內iPhone手機各留下1台，店員信以為真，整理好店內8支手機，紀男再前往服務中心領走手機，並拿到3C收購店出售得款21萬餘元，案經特約服務中心人員發現事有蹊翹而報案。