台灣消費者保護協會2日公布抽檢市售50件牛羊肉食品的結果，共有7件被驗出摻有豬肉；其中，台南市北區公園路某開業逾20年羊肉老店的沙茶炒羊肉，以及仁德區某食品廠的孜然羊肉串都上榜。市府衛生局得知立即派員前往2店家採檢，但業者均否認摻假，衛生局人員已現場採樣送檢，並強調如有混摻肉品情事，將依《食品安全衛生管理法》處罰。

衛生局也呼籲業者，販售食品應注意是否有攙偽或假冒情事，若涉及則違反食安法除可處6萬元以上、2億元以下罰鍰外，還可處7年以下有期徒刑，得併科8000萬元以下罰金；情節輕微者則處5年以下有期徒刑、拘役或科或併科800萬元以下罰金。

此外，食品標示、宣傳或廣告，不得有不實、誇張或易生誤解的情形，違者依違反食安法可處4萬元以上、400萬元以下罰鍰；至於食品製造業者也應注意產線是否有交叉汙染，若有依食安法命限期改善仍不合格，可處6萬元以上、2億元以下罰鍰。