安森美（onsemi，美國納斯達克股票代號：ON），於美國時間11月1日宣佈已完成對碳化矽（SiC）生產商GT Advanced Technologies（GTAT）的收購。此收購增強安森美確保和增加SiC供應的能力。

安森美的客戶將受益於GTAT在晶體生長方面的豐富經驗，及其在開發晶圓就緒的SiC方面令人嘆服的技術能力和專業知識。SiC是下一代半導體的重要組成部分，在許多應用中提供技術優勢並提高系統能效，包括電動車（EV）、EV充電和能源基礎設施。安森美打算擴大和加速GTAT的SiC開發，以向客戶保證關鍵元件的供應，進一步商用化智能電源技術。

安森美總裁兼首席執行官Hassane El-Khoury說：「我們很興奮完成此次收購，使我們能增加SiC供應，履行建構可持續未來的使命。隨著我們邁向無碳經濟，SiC技術是賦能高能效電動車、可再生能源和充電基礎設施零排放的關鍵驅動力。安森美通過整合GTAT，現可提供從SiC晶體生長到完全整合的智能功率模塊的端到端電源方案。」

El-Khoury續說：「我們很榮幸地歡迎GTAT才華洋溢的員工加入安森美大家庭。他們在SiC領域的經驗和見解是首屈一指的，我們期待著共同推動重要的新的創新，這對可持續生態系統的發展至關重要。」

此收購加強安森美對顛覆性、高增長技術進行重大投資以推動創新和領先地位的承諾，包括對SiC生態系統的投資。安森美計劃投資擴大GTAT的生產設施，支持研發工作，以推進150毫米和200毫米SiC晶體生長技術，同時還投資於更廣泛的SiC供應鏈，包括晶圓廠產能和封裝。