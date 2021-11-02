澳洲央行暗示將提前升息

澳洲央行周二召開例會後一如市場預期將基準利率持續凍結於0.1％的歷史低點，而基於經濟復甦優於預期，委員會決議捨棄公債殖利率曲線控制的措施，同時暗示提前於2023年展開升息。

澳洲股匯周二雙殺，澳元貶破0.75美元至0.7462，重貶0.8％，澳股ASX 200指數收低0.6％。

澳央的基準利率自2020年底以來就一直掛在0.1％的歷史低點。澳央原本對外宣稱，最快也要等到2024年才會啟動升息，但周二新估2021與2022年的通膨率將落在2.25％，2023年為2.5％，等於提早達到央行設定的目標，也預告升息時程將提前。

由於澳央上周就棄守其0.1％的3年期公債殖利率目標，市場經濟學家一致預期澳央本次例會將採取鷹派的貨幣政策。

澳央周二證實將不再實施3年期公債殖利率曲線控制的措施，不過量化寬鬆（QE）方案暫不退場，每周將斥資40億澳元購買公債，QE方案至少會實施到明年2月中旬。

爆發疫情後，為壓低市場借貸成本，刺激經濟加速脫離疫情衝擊，澳央就一直購買短天期公債。

債市殖利率近來已因全球各國央行暗示將提前展開縮減購債、通膨升溫與包括紐西蘭等國家已率先升息而走揚，2021年12月到期的澳洲公債期貨殖利率9月中才僅0.332％，本周澳央開會前則已飆至1.185％。

部分經濟學家原本預期，澳央可能跟進加拿大央行宣布QE退場，加央上周宣布停止購債計畫，同時預告升息時程提前。美國聯準會（Fed）本周召開例會，市場普遍預期Fed將宣布縮減購債。

澳央總裁洛威（Philip Lowe）指出，「決議停止採取殖利率目標措施主要是反應經濟好轉，以及達到通膨目標進度提前。」

洛威坦言，全球供應鏈問題確實推升通膨，港口擁塞、缺櫃、原物料短缺與晶片和木材等供不應求，都造成物價全面上揚。