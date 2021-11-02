位於台南的MITSUI OUTLET PARK台南（暫）今（2日）公布工程已進入尾聲，同步也因為其緊臨高鐵「台南站」、台鐵沙崙線「沙崙站」旁，因此特別加入了多個美食餐飲品牌，以滿足車站來去的旅客，能在上下車前先填飽肚子，而今亦搶先公開了多個特別引進南台灣的首發品牌、日系排隊美食、多國創意料理、在地人氣名店名單，相信未來將成為台南又一美食中心。

MITSUI OUTLET PARK台南(暫)為集團在台的第三據點，預計首階段將規劃約180店、於2022年初開幕，加上第2階段預定2025年開幕後即可望達到約230店，「期待成為引領時尚新潮流、娛樂新創意、詮釋在地文化新色彩的台南都市圈最大OUTLET PARK。」；而今日公開的美食餐飲品牌中，就有逾20家主題餐廳，還有共計15定的美食廣場品牌店，同時還特別規劃引進各種輕食及伴手禮專賣店，以滿足未來國外觀光客的需求。

MITSUI OUTLET PARK台南（暫）首引進了全台灣知名的台南在地老店阿霞飯店新店型「ASHA」。（MITSUI OUTLET PARK提供）

此次MITSUI OUTLET PARK台南(暫)規劃的餐飲品牌，明顯針對台南府城在地文化，以及觀光客所引進，除了多個首次進軍南台灣的品牌以外，還有像全台灣知名的台南在地老店阿霞飯店新店型「ASHA」，台南當地港式茶點「聚豐樓」等在地特色美食，更帶來了首次進軍台灣的道地日本食堂料理「銀座羅豚食堂」等等。

MITSUI OUTLET PARK台南（暫）帶來了首次進軍台灣的道地日本食堂料理「銀座羅豚食堂」。（MITSUI OUTLET PARK提供）

美食街也有全台知名的嘉義名店「林聰明砂鍋魚頭」也以新業態首次進駐、40年的高雄碳燒肉燥飯老店「碳呷郎」，還有台南在地漢堡人氣店「之堡」、在地甜品代表豆花名店「同記安平豆花」等也將在美食街登場。就連輕食及伴手禮專賣店也有台南在地的人氣名店「Mochi Mochi鬆餅屋」、「府城市集」等，還旅客未正式到台南市中心，就已經能感受到滿滿的台南特色。