對於教召從明年起試行1年1訓、1次14天，有網友提出疑問，「名單出來了嗎可以查了嗎？好可怕哦！」其他人則笑稱，「查了就中」、「笑你不敢輸入查詢，快去啊！」、「幫討厭的同事查」、「我OK你先查」！

教召從明年起試行1年1訓、1次14天。國防部今天表示，將有約1萬5000人參與新制教召，以退伍8年內為原則。在訓練方面，射擊訓練將自12小時增至28小時；戰鬥教練也從12小時增至56小時。

國防部全民防衛動員室副主任馬家龍少將上午在線上記者會表示，為強化後備戰力，國防部明年試行「1年1召、1次14天」的新制教召，以作戰區為單位於明年第1季至第3季，由三軍司令部及後備指揮部在25個營（連），對約1萬5000人實施驗證，預計第4季完成試行後進行檢討，召集方式以「後退先用」，以8年內退伍的後備軍人為原則，網傳新式教召將以7年級生為主並非事實。

馬家龍指出，其餘教召者仍維持舊制5天訓期、共約9萬7000人，若加上新制的1萬5000名，預估明年共可施訓11萬人。

對此，有PTT網友提出疑問，「名單出來了嗎可以查了嗎？好可怕哦！」其他人則笑稱，「查了就中」、「有查詢的視為充滿愛國熱忱，依IP儘先召集」、「笑你不敢輸入查詢，快去啊！」、「鄰兵已經幫你查了」、「快查，我會感謝你」、「幫討厭的同事查」、「查詢就送14天體驗方案」、「我OK你先查」！