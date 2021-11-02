根據山東媒體報導，近日，不少濟南市民曬出圖片視頻，展示自己收到的濟南市免費發放的人防戰備應急包。一位市民記錄下自己「開箱」的全過程，打開應急包，裡面裝有：滅火毯、醫藥箱、逃生繩等物資一應俱全，引發不少外地網友羨慕。「濟南市民曬收到的人防應急包」話題在新浪微博、微信朋友圈持續引發熱議。

澎湃新聞引述濟南市人防辦說明，濟南市人防辦向濟南市1萬個家庭發放人防戰備應急包是2021年濟南市政府22件為民辦實事之一。自9月15日9點至24日17點由市民報名參加搖號申領，全市共有5.3萬餘個家庭獲得有效搖號抽籤資格。

當地媒體10月25日曾刊文介紹，今年，市政府共確定為民辦實事22件，截至第三季末，有11件提前完成，其餘事項正在按時間節點扎實推進。

根據濟南市人防辦今年9月12日發佈的《濟南市人民防空辦公室關於向本市1萬個家庭發放人防戰備應急包的通告》：除去年搖號中籤的濟南市戶籍家庭外，凡本市戶籍人口均可以戶籍家庭為單位在網上報名申領。申領人可為戶主，也可為該戶籍家庭的成員；每個戶籍家庭僅可申領一次，重復申領無效。報名申領時間自2021年9月15日9：00起，至2021年9月24日17：00止。

濟南當地媒體介紹：多年來，濟南市人防部門結合人防宣傳教育、應急疏散演練等活動，也曾向熱心參與的市民群眾發放過此類人防戰備應急包。

「人防戰備應急包」裡面都有什麼呢？

根據當地媒體此前援引濟南市人防辦規劃財務處處長沈燦飛介紹：今年發放的人防戰備應急包，包體設計與去年相同，面料採用牛津布加PVC防水層並帶反光條，顏色是星空迷彩荒漠色，攜帶方式為肩背、斜背和手提「三合一」，包內物品按照更加實用的原則較去年進行了微調，將過濾式呼吸面罩換成了滅火毯，將多功能安全錘換成了應急工具盒。

具體包括：應急工具盒、N95口罩、滅火毯、應急逃生繩、多功能應急強光手電、長效蠟燭、防水火柴、戰備醫藥箱、三合一應急口哨、防滑耐磨手套，以及《人防戰備應急手冊》和戰備應急聯絡卡。

人防戰備應急包是人防部門針對防空襲和防災減災需要而配備的物資便攜包，包內主要配備有醫療急救包、自救互救器材和個人防護用品等應急自救物品，適用於在遭受空襲或發生地震、火災、交通事故等自然災害或突發事件時人員進行應急自救互救。