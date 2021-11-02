各部會加碼券連四周抽獎，固定每周二抽出的國旅券及i原券都在今(2)日抽完第四輪，四周中獎獎號公布後，出現到手4張券的神人，有一組號碼不但連四周狂中，包括動滋券、國旅券、地方創生券和i原券竟然全中，直接爽賺3000元。

稍早抽出的千元「i原券」，由身分證末2碼「29、71、82」的民眾中籤，獎號一出馬上有人發現，身分證末3碼為「771」的民眾已經連四周中獎，分別抽中動滋券、國旅券、地方創生券和i原券，相當於3000元入袋。

除了「771」幸運神號抽中四種券外，還有另外4組號碼也有3種券到手，包括身分證末2碼「71」的人抽中動滋券、國旅券、i原券，價值2500元；末3碼「293」的人有動滋券、客庄券、國旅券，價值2000元；「675」則有紙本藝Fun券、地方創生券、農遊券，價值1988元；「900」也有客庄券、數位藝Fun券、動滋券，價值1600元。

不過千元國旅券今天抽出最後一輪後，有網友在《PTT》表示，家人抽到國旅券，但後來才發現，當初去超商申請五倍券時，忘記登記到加碼券，現在被抽中了，不知道還有沒有救，網友一看則紛紛回應「沒救」、「沒登記就跟沒有一樣」、「如果可以這樣玩，那幹嘛登記」、「沒收到簡訊就沒救，認命吧」、「先中獎後登記？哈哈」、「你沒買樂透有辦法中樂透嗎？？」、「可憐哪幫QQ，感謝您替政府省錢」。