日本下周起逐步放寬邊境管制 19:452021/11/02 工商 陳穎芃 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 日本政府2日宣布自下周起逐步放寬邊境管制，將入境商務旅客的隔離期從現行的十天縮短為三天。11月8日起，每日入境旅客人數上限從3500人提高至5千人。儘管國內外企業樂見日本終於放寬邊境管制，但放寬進度仍落後歐美國家，尤其是日本政府至今仍暫停核發長期工作簽證，令許多企業相當苦惱。 陸貨物普惠制優惠 37國取消 國內疫情趨緩 高美溼地木棧道今起取消人流管制 #放寬 #邊境管制 #日本政府 #下周 #商務旅客 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 日本鬆綁邊境 11月放寬3類外國人入境 10:382021/11/02 國際 韓國恢復日常措施 泰國重啟觀光 04:102021/11/02 話題觀察 春節前入境一房難求 觀光局建議分批返國 19:472021/11/02 生活 蔡明興確診再請假一周 富邦金董座 改由陳聖德代理 04:102021/11/02 財經要聞 張忠謀代表出席APEC 將倡台入CPTPP 11:502021/11/02 財經 防疫放寬 東南亞製造業回神 04:102021/11/02 全球財經 估年底2劑覆蓋率可達7成 旅遊業籲速討論開放邊境 04:102021/11/02 生活新聞 環保署修正水泥業空排標準 3大管制重點 15:302021/11/02 財經 桃機客運量受疫情影響減少9成 貨運量卻逆勢成長25％ 14:462021/11/02 生活 動車+元宇宙雙題材 FANG+ETF續飆新高 13:192021/11/02 財經 交付張忠謀APEC任務 蔡英文：爭取我加入CPTPP 11:402021/11/02 政治 財經熱門新聞 美工程師抱怨「怎麼贏得了Intel」 直接印證張忠謀這預言 - 財經 台積電「超多缺點」嚇到美國人 張忠謀過往3大警告再被翻出 - 財經 ASML布局全球獻利器！ 台積電EUV機台量超扯海放三星 - 財經 工商社論》通膨、通縮、與房地產泡沫 - 財經要聞 - 工商時報 馬斯克「七步詩」全球炸了 專家戳破動機：對台股投下震撼彈 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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