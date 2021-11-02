日本政府2日宣布自下周起逐步放寬邊境管制，將入境商務旅客的隔離期從現行的十天縮短為三天。11月8日起，每日入境旅客人數上限從3500人提高至5千人。儘管國內外企業樂見日本終於放寬邊境管制，但放寬進度仍落後歐美國家，尤其是日本政府至今仍暫停核發長期工作簽證，令許多企業相當苦惱。