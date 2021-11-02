環保電動交通領域廠商Bird宣布，推出智慧人行道保護技術。這項技術是由Bird和無線通信和定位技術及服務廠商u-blox（SIX:UBXN）共同設計和開發，是一種感測器融合（sensor fusion）解決方案。整合於Bird電動車輛的智慧人行道保護裝置，被用來防止微型交通設備騎行於人行道上。

為了減少社區碳排放，愈來愈多城市希望將共享微型交通設備納入氣候行動計劃中，因此，防止人行道騎乘的技術變得愈趨重要。透過與u-blox的合作，Bird開發出業界第一個功能強大且穩固，能以公分等級精準度追蹤位置的整合型感測器融合系統。

結合u-blox的ZED-F9R高精準度航位推測模組、公分等級人行道地圖，以及 Bird 的車載感測套件，此一整合系統可有效且高效率地即時偵測和防止人行道騎行。例如，相較於採用雲端地圖的傳統GPS，可能需要15秒以上的時間才會做出反應，Bird的新型智能人行道保護技術，可以讓進入人行道的車輛安全停下，同時允許騎士步行將車輛牽回車道或自行車道。

「我們在Bird建構的一切都以安全性和可擴充性為中心，人行道騎乘防止偵測也不例外」Bird車輛長（Chief Vehicle Officer）Scott Rushforth表示，「經過三年的建構、測試和試用一系列技術，包括車載攝影機、GPS追蹤、超寬頻和信標，以及其他更多的技術，我們發現每一種技術的準確性、精確度、即時性或可擴充性皆有所不足。經過不斷的測試後，我們決定與u-blox合作，才得以開發出符合我們標準的端至端感測器融合解決方案。」

「對於u-blox和Bird之間的合作，我們深感興奮」u-blox定位產品經理Alex Ngi表示，「我們精確的公分等級GNSS定位技術，現在將被應用於不斷成長擴大的微型交通產業，對於打造一個更安全、更環保的世界，我們的貢獻將會愈來愈大。」

Bird的人行道偵測技術，目前正在美國密爾瓦基（Milwaukee）和聖地牙哥（San Diego）進行測試，預計將於2022年初在西班牙馬德里進行試驗。