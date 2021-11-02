因出售消金業務引發員工不安的花旗（台灣）銀行，2日由董事長莫兆鴻率領一級主管共同出席，與花旗工會代表進行第一次正式晤面。雙方針對員工轉職問題、交易獎金、員工安置計劃及工會行政資源協助等事項交換意見。

花旗銀行承諾，持續秉持善意及積極溝通的原則，將在內部評估可行性之後盡力提供工會必要的協助，讓工會事務可以順利開展。未來雙方將由指定窗口進行溝通，適時召開會議，以實現雙方的共同目標：妥善保障花旗員工的福利和合法的權益。

花旗（台灣）銀行董事長莫兆鴻表示，花旗管理團隊一直樂於聆聽同仁的心聲與建議，很高興勞資雙方踏出合作互信的第一步，希望能和工會進行建設性且透明開放的溝通。

花旗銀行企業工會由理事長陳培芮代表工會發言。工會表示，目前會員數已達消金員工總數的八成，反映出員工對於自身工作權的焦慮與不安，資方有責任更有義務在誠信、透明的基礎上，持續與工會對話。

花旗工會在會面中提出三點訴求：一、花旗與買家簽訂三年限制招募旗下員工的條款，工會呼籲資方應公開合約內容，除交付主管機關評估適法性外，也應立即向全體員工致歉，並進行妨礙就業權的補償等。

二、交易獎金部分，工會認為在目前相關安置計畫都不清楚的情況下，不應以此條款恐嚇員工，徒增疑慮。資方應重新研擬提出之條件及條款。三、資方應及早擬定員工安置計劃持續與工會溝通，讓員工信任及安心。

花旗銀行回應，員工轉職問題已經主動和全部潛在買家，包括第一輪與第二輪的買家積極溝通，並透過書面方式釐清有關「禁止不當招攬條款」的細節，亦即只要潛在買家並未取得機密資訊，該條款並不適用。

花旗也表示，同時向所有潛在買家以書面方式澄清，不論其簽署保密合約之約定為何，如該潛在買家沒有利用機密資訊，則「禁止不當招攬條款」約定不會限制該潛在買家透過正常管道，例如，透過公開徵才廣告或獵人頭公司獨立接觸招聘並雇用花旗銀行員工，花旗也絕對不會阻擋任何同仁至潛在買家任職。

至於獎金及花旗工會提出的行政協助事項，花旗強調，由於消金業務出售案採取標售方式進行，與單純出售予特定買家的方式相比，過程較為繁複，花旗承諾將持續與工會及員工充分溝通。