美國汽車租賃公司赫茲(Hertz Global Holdings)日前傳出已經向電動車大廠特斯拉採購10萬輛電動車，引發市場熱議，該消息一出，也讓特斯拉股價半個月內突破1000美元關卡，甚至衝上1兆美元市值俱樂部，擠下臉書成為全美第5大企業。不過，特斯拉執行長馬斯克卻稱，還沒與簽署合約，導致股價盤前大跌近7%。

截至台北時間2日晚間7點15分，特斯拉盤前股價大跌57.59美元或4.77%、暫報1151美元，跌勢迅速收斂。特斯拉10月以來，已經大漲近55%，馬斯克不僅重奪全球首富寶座，更狠狠甩開與亞馬遜創辦人貝索斯的身價，主要是赫茲臨時首席執行長Mark Fields上周一宣布向特斯拉訂購10萬輛電動車，並預計於2022年底完成交車，合約價值逾40億美元，若依照每輛Model 3價格來計算，等於是特斯拉完全不讓折價。

赫茲同樣從10月中旬以來，股價大漲近4成。

不過，據CNBC報導，「特斯拉矽谷俱樂部(Tesla Silicon Valley Club)」這個推特帳號，貼出的特斯拉股價漲勢圖，並指出感謝已經成為全球首富的馬斯克。馬斯克表示感謝，但回應若是基於赫茲，他強調的雙方尚未簽署任何合約，並指出特斯拉的需求遠遠大於產能，因此只會與同樣的價格出售產品給赫茲，顯示特斯拉就算不賣車給赫茲，對於該公司營運前景也沒有影響。

馬斯克的個人風格強烈，早在周二亞洲時段就掀起旋風，主要是他在推特上突然發了一篇用中文書寫的曹植《七步詩》「煮豆燃豆萁，豆在釜中泣，本是同根生，相煎何太急。」引爆話題，有人認為這是抱怨聯合國要求捐款的事情，或是美國富人稅進行批判，甚至是否再度炒作加密貨幣，引發市場遐想。