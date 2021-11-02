紐約人今天前往投票，將選出下任紐約市長，幾乎篤定將選出曾任警察的亞當斯（Eric Adams），成為史上第2位非裔紐約市長。

法新社報導，在民主黨大票倉的全美最大城市紐約，亞當斯預料將擊敗共和黨候選人斯里瓦（Curtis Sliwa），成為繼1990年代初期的丁勤時（David Dinkins）後又一位非裔紐約市長。

紐約市長常被形容為美國第二困難職務，僅次於美國總統。

61歲的亞當斯若勝選，將接替任期於12月31日結束、第2度擔任紐約市長但聲勢直直落的白思豪（Bill de Blasio）。

亞當斯的任務包括率領紐約重振疫情後經濟。這次疫情造成紐約超過3萬4000人病故，成千上萬商家關門。

紐約人口超過800萬，亞當斯將監管全美最鉅額市政預算、最龐大警察部隊與公立學校系統。

溫和派的亞當斯6月在民主黨初選中，擊敗較為激進的競爭對手。他承諾加強打擊在疫情期間激增的犯罪率、縮減貧富差距並改革教育體系。

亞當斯面臨的難題包括民眾負擔得起的房屋嚴重不足，里克斯島（Rikers Island）監獄暴力橫行，以及紐約老舊基礎設施受到極端天氣摧殘等。

最棘手問題將是如何在改革警界的同時，要讓自認在白思豪時期受到不公平對待的警察工會與他配合。

亞當斯反對砍警察經費這個眾多美國左派大力倡議的政策，他也被視為對商界友善，並沒有高喊要對富人加稅。

亞當斯1960年出生於紐約布魯克林區（Brooklyn）貧困家庭，在皇后區（Queens）工人階級大家庭長大。父親是肉販，母親是清潔婦。

他在青少年時期曾短暫走上歧路，混了黑幫。15歲時，因為非法入侵被逮捕，遭到2名紐約市警局（NYPD）警員毆打，這令他下定決心要進入紐約市警察局，從內部進行改革。

亞當斯在1980年代中期加入紐約市警察局，服務22年後退休，最高職位是隊長。

1995年，他共同創立「執法機關裡100位在意的黑人警察」（100 Blacks in Law Enforcement Who Care），這是一個致力於反對警察種族歧視的倡議組織，至今仍活躍。

亞當斯於2006年退休，同年當選紐約州參議員，2013年當選布魯克林區長，朝擔任紐約市長雄心更邁進一步。

紐約市長選舉於當地時間2日上午6時開始投票、晚間9時截止。約500萬登記選民中，已有將近17萬人提前投票。