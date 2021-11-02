全台都在拚疫苗施打率，桃園市議員詹江村2日爆有民眾打一劑就發生不適，施打AZ疫苗第二劑後又高燒1個月，陸續到醫院就診，但醫院未回報、衛生局也未追蹤，痛批國家級疫苗卻讓民眾無助。市長鄭文燦表示，合約醫療院所如發現民眾有疑似接種疫苗後產生不良情形，應透過疫苗不良事件通報系統（VAERS）進行通報，因此通報責任是在合約醫療院所，如果民眾有向衛生局反映接種疫苗後產生不良情形，衛生局也會全力協助。

詹江村說，南投有男子打疫苗後瀕死救回，執意打第2劑最後卻身亡，桃園也有徐小姐施打第一劑AZ後就曾出現嚴重不良反應，卻還收到第二劑的通知並前往施打，結果當晚就高燒不退，逾38度持續1個多月，多次前往部立桃園醫院就診，歷經超音波、血液和斷層掃描檢查都找不到病因。

「她因為年輕還懂找議員求助，更多的是無助的老人家！」詹江村痛批衛生局不但未主動追蹤關懷，甚至渾然不知，質疑部桃失職未通報，強調第一劑嚴重不良反應個案，還通知打第二劑，要民眾自簽「生死狀」，「這不是安樂死嗎？」直言國家級疫苗應該由國家列為重點追蹤對象，而不是讓民眾求助無門，甚至自費檢查，要求衛生局主動專案追蹤所有類似個案，提供協助，「不要等到鬧出人命才正視！」

「打疫苗一定要利大於弊！」衛生局長王文彥說，施打疫苗是醫療行為，一定要經過醫師把關，絕非民眾自己簽意象書就能施打，民眾也要清楚告知相關病史以利醫師評估，雙方都要為醫療行為負責，若醫師研判不適合，就不會幫打第二劑，他強調疫苗不良反應多屬個案，要根據各自狀況判斷。

王文彥說，目前全市接種新冠疫苗不良反應事件共通報900件，其中死亡95件、嚴重不良事件339件、非嚴重不良事件466件，接到通報都會由轄區衛生所追蹤關懷並提供相關協助，他提醒，施打後若有不適要就醫治療，若疑似是疫苗引起的嚴重不良反應，醫院會通報衛福部疾管署，衛生局也會針對議員所指個案情形進行瞭解。