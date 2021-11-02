嚇！台北捷運文湖線1台列車2日自辛亥站前往萬芳醫院站時，軌道上竟出然出現1根樹幹擋住去路，嚇得司機趕緊停車，導致該方向全線停駛近1小時，原來是社區鋸樹時大意惹禍，粗估影響旅客達2300人，北捷除允諾可退費外，也要向社區求償列車損壞費用和營業損失。

北捷指出，今日下午4時4分，1台從辛亥站往萬芳醫院站的文湖線列車，突然偵測到軌道上有障礙物，隨即自動停車，初步檢視障礙物為掉落樹幹，行控中心立即派員處理，並採取軌道斷電處理，期間也派出接駁車，接送該部列車上約150位旅客至萬芳醫院站，所幸無旅客受傷，最後在下午5時恢復正常營運，預估受影響約2300人。

北捷表示，初步了解樹幹掉落軌道原因，為辛亥站至萬芳醫院站站間軌道附近社區正在進行鋸樹作業，但其未向公司申請且防護措施不足，導致樹幹掉落文湖線軌道，後續將詳細調查並依法開罰，並就列車設備損壞維修費用與營業損失向對方求償。

北捷說，異常處理期間，文湖線列車已於麟光站折返往南港展覽館站，同時啟動麟光站至動物園站公車接駁，辛亥站至動物園站採取軌道斷電移除樹幹。倘若旅客如因本次意外提前出站或已進站不搭乘，都可辦理退費或更正電子票證車票資料。