一艘頭城籍漁船昨天涉嫌運送700公斤安非他命，今天（2日）北市警方與宜蘭地檢署為追查毒品源頭，對案情未多作說明，但如以1公克1000元計算，估計市值達7億元，可說是宜蘭治安史上查獲最大宗的運毒案件。

這起案件是北市警方接獲線報，昨天與海巡署在烏石港查獲，並扣得700餘公斤的安毒，並逮捕涉嫌運毒的吳姓船主等3人，負責指揮偵辦的宜蘭地檢署，並未對涉案人數、查獲毒品種類、數量等說明。

但熟悉當地的漁業人士指出，吳姓船主的家族，在地方的印象都是「很務實、很打拚。」儘管受到疫情影響漁獲價格，以及天候不佳讓漁民收入減少，但絕大多數的漁民都很認分，不敢鋌而走險做違法的事，因此漁船運毒案傳出後讓地方相當震驚。

該漁業人士說，涉案的漁船噸位是未滿50噸的CT3，頭城的作業範圍多在龜山島海域居多，現在可捕撈赤鯥、黑鯥、白帶魚等魚種，少有境外的船隻會出現在龜山島，如該艘漁船涉嫌運毒，應在龜山島以外的海域接駁毒品再運回。

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