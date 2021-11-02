新店寶高智慧產業園區第二階段招商今天開標，共有6家廠商符合投標資格，總投標單元數達15單元，新北市經發局預計年底進行第三次招商及育成中心招商作業，預計園區可在2022年完成編定，估計將能創造1萬6000個就業機會，達年產值286億元。

新北市府自行開發興建的新店寶高智慧產業園區，推出72個標準廠房單元盼廠辦進駐，今年3月第一次招商，只有8家業者投標，經過審查後，7業者通過審核，其中1家因營運問題退出；經發局第二次階段招商採取降租策略，祭出若將營運總部遷入可享5折租金優惠，標準廠辦則可享周邊租金75折優惠。

2次招商共有12家業者符合投標資格，招租出27個單位，尚有45個單位未租出，經發局長何怡明坦言，「雖不滿意，但仍可以接受」，畢竟受到疫情衝擊廠商觀望多，第三次招商則會在條件限制上做彈性鬆綁，不再只侷限營運總部跟廠辦。

何怡明說，為打造寶高園區成為驅動產業及地方經濟發展引擎，在第二波招商特別以引進同時具有生產、檢測、研發、實驗能量的企業，及實驗場域及檢測中心為招商對象。

何怡明表示，觀察開標結果，投標廠商包含美商企業、國際企業半導體、軟體研發中心及智慧城市產業代表性產業，也有同集團旗下企業以個別公司名義同時參與投標，寶高園區在二波招商後，已順利引進DCIM軟體研發、系統開發、生技醫療及ICT製造業，可明確定位未來將成為新北市境內重要的智慧城市產業發展基地。