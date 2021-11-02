挪威女子沙灘手球隊在今年7月的歐洲錦標賽拒穿比基尼出賽而受罰，事後挪威手球協會與北歐5國的文化體育部共同向國際手球協會抗議，國際手球協會決議明年起取消比基尼限制。

挪威女子沙灘手球隊今年7月拒穿比基尼出賽遭歐洲手球協會（European Handball Federation EHF）罰款一事引起關注，美國流行歌手紅粉佳人（Pink）曾推文支持，並表示願意幫忙支付1500歐元（約新台幣5萬元）的罰款。

經過幾個月的討論，國際手球協會公布新的服裝規定，移除比基尼限制。歐洲手球協會10月7日在官方網站上公布國際手球協會此項新的服裝規定，從明年1月1日起，女性球員將可穿著緊身短褲出賽。

罰款事件後，挪威隊抗議比基尼服裝限制的行動得到北歐其他國家的支持，挪威、瑞典、丹麥、芬蘭、冰島的文化體育部長聯名向國際手球協會（International Handball Federation IHF）提出抗議。

抗議信中表示，這個事件體現了男女運動員的服裝規定有雙重標準，希望國際手球協會能夠重新檢視選手的服裝規定，是否符合平等原則。

時任挪威文化部長拉加（Abid Raja）10月1日在挪威廣播公司抨擊比基尼限制，他認為這是男人或是不在乎女人進行體育競賽時想穿什麼的一群人制定的規則。

他在評論中提到2012年國際排球協會（International Volleyball Federation FIVB）宣布基於舒適與尊重不同文化的理由，解除女子球員的比基尼限制，但有許多人認為這項運動失去了迷人之處，女子沙灘排球應該是一種「性感」的運動。

這樣的思維到2021年還沒有太大的改變，女性竟然因為她們想在競賽時穿著自己覺得舒適的服裝、不想被物化而遭罰款。

瑞典的文化、民主暨體育部長林德（Amanda Lind）也表示，這項沒有任何功能性考量的服裝限制是非常荒謬的。

根據挪威廣播公司（NRK）的報導，新的規定中，女性球員的服裝與男性依舊不同，根據國際手球協會的新規則，男性球員可以穿著「不過於寬鬆」的短褲，然而女性球員的服裝規定則是「緊身」的上衣與短褲。