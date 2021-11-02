北京受大風和寒潮天氣影響，氣溫大幅跳水，最低氣溫逼近0℃。（中新社）

寒流來了！本週大陸局部地區降溫16℃，大風雨雪將橫掃大陸大部分地區。（中國天氣網）

大陸中央氣象台發布天氣預報，預計11月4日至7日，受寒流影響，大陸自西北向東南將有一次大風降溫天氣過程，部分地區有較強雨雪，東部海域有大風。此次寒流天氣過程具有影響範圍廣、降溫幅度大、風力強等特點。

這週後半週時間，大陸大部份地區將降溫劇烈，而且風力強勁：4日至7日，大陸大部地區氣溫將先後下降8～10℃，西北、華北、黃淮、江淮西部、東北地區南部等地部分地區降幅可達12至14℃，局部地區降溫16℃以上。

期間，大部地區伴有4至6級偏北風、陣風7至8級。4日至5日，新疆南疆盆地、甘肅西部、內蒙古西部等地有浮塵或揚沙；7日至8日，渤海、黃海、東海海域將有6至7級風，陣風8至10級。

寒流影響進程預報：4日至5日，主要影響新疆和西北地區中西部；6日，東移南下影響西北地區東部、華北、東北、華中和西南地區北部；7日，影響華東、華南、西南地區南部等地。7日早晨，最低氣溫0℃線位於河北中部、山西南部至陝西南部一帶，北京平原地區最低氣溫可降至-4℃左右。

雨雪預報：5至8日，大陸中東部大部地區將先後有降水過程，其中西北地區東部、內蒙古、華北西部和北部、東北地區等地將有雨夾雪或雨轉雪，內蒙古東部、華北東北部和東北地區的部分地區有大到暴雪。華北平原及其以南地區以降雨為主。

氣象專家提醒，公眾需關注氣溫變化，及時增加衣物，謹防感冒。此外，大陸西北地區、內蒙古、華北、東北地區等地將有雨夾雪或雨轉雪，需關注雨雪天氣可能導致的道路濕滑、積雪結冰等對交通出行的不利影響，合理安排出行時間。