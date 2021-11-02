湯智鈞（右起）、吳佳穎、鄭怡靜、方莞靈出席公益活動。（李弘斌攝）

台灣新冠肺炎防疫有成，為了向第一線防疫人員表達謝意，看見台灣基金會、溫世仁文教基金會邀請米其林主廚製作4款有傳遞福氣寓意的刈包，並由4位東京奧運國手桌球鄭怡靜、射箭湯智鈞、舉重方莞靈、射擊吳佳穎擔任「福氣大使」協助分送「福氣刈包」給101個防疫單位。

鄭怡靜、湯智鈞、方莞靈和吳佳穎都感謝第一線防疫人員陪著大家守住疫情，讓選手可以無後顧之憂為東京奧運備戰，現在警戒等級也降到二級，逐步放寬一些防疫規定，身為選手，他們在接受檢疫、出國比賽時也都看到防疫人員辛苦工作的身影，一收到這次公益活動邀請，二話不說幫忙。

鄭怡靜透露，除了和看見台灣基金會、溫世仁文教基金會一起送「福氣刈包」給防疫單位，自己也決定將活動出席費全數捐給高雄市罕見疾病生命小鬥士孫翊倫，她說：「基金會有推薦我一些弱勢單位或個人，我自己也有上網查詢，被孫翊倫的故事深深感動，所以決定將出席捐贈給他，希望給他一點幫助。」

鄭怡靜並說，很欣賞孫翊倫「活一天精彩一天」的座右銘，「我也會學習這樣的精神，希望每一天自己都全力以赴、不留遺憾。」