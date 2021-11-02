全球貨櫃航運巨擘馬士基 (Maersk) 周二（2日）宣布，將收購德國貨運代理服務公司Senator International與購買兩架波音飛機，以擴展在空運業務的能力。

目前占全球海運貨櫃運輸量五分之一的馬士基，將斥資約6.44億美元收購德國貨運代理服務公司Senator。這家公司的最大業務是空運業務，這項交易預料將在2022年上半年完成。

在疫情期間，全球航空客運市場遭到重創，不過來自防疫封鎖引發的需求增加，反而帶動航空貨運需求急升，但也因此對全球貿易造成壓力。

馬士基的營收目前仍有三分之二來自貨櫃運輸。不過該公司希望透過擴展包括航空與陸地貨運能力，能對沃爾瑪與Puma等客戶提供門到門的物流服務。

馬士基海運和物流執行長克拉克（Vincent Clerc）向媒體表示：「新冠疫情只會加速我們必須朝此目標（拓展空運與陸運能力）前進的事實」。

該業者表示，收購Senator的交易預估將在明年上半完成，此外它還將在現有的15架機隊中再度增加兩架新的波音777貨運飛機與三架租賃貨機。

其中租賃貨機將在明年正式投入營運，至於新的波音飛機則將在2024年交機。如果再加上收購Senator後的6架飛機，馬士基的航空貨運產能將可增加一倍。

此外馬士基還在同一天發布上季獲利，它解釋雖然受到港口壅塞與設備短缺，導致貨櫃數量年減4％，不過在創下紀錄新高的貨運費率拉抬，上季EBITDA（即未計利息、稅項、折舊及攤銷前的盈利）激增兩倍到69億美元。

馬士基還預測，今年全球遠洋海運市場可望增長7％到9％，優於先前預估的6％到8％。

它提到，由於客戶正企圖因應來自消費者的強勁需求以及增加庫存，導致運輸需求迄今仍不見減弱跡象。