糖尿病長年居國人十大死因，國內約有220萬名糖友，且以每年16萬人的速度持續增加。醫師提醒，由於糖尿病初期多處沒有症狀，最可怕之處在於它的併發症，尤其疫情嚴峻期間，不少糖尿病友都暫停去醫院追蹤檢查，恐讓自己陷入高血糖及重症危機。

根據2017年至2020年國民營養健康狀況變遷調查，18歲以上國人糖尿病前期（空腹血糖值介於100-125mg／dL）盛行率約25％，也就是每4人就有1人處於糖尿病發生的高風險中。國健署長吳昭軍提醒，糖尿病前期是可以逆轉的，研究證實，改善不良的生活型態可降低5成以上的糖尿病發生風險，包括定期監測血糖，天天量腰圍和秤體重，配合少油、少鹽、少糖及高纖的飲食原則，及每天30分鐘、每週達150分鐘的身體活動，都能阻斷糖尿病發生的機會。

中華民國糖尿病學會秘書長張恬君指出，糖尿病最可怕的是併發症，由於初期大多沒有症狀，導致病情一步步影響全身，當身體長期在高血糖狀態下，容易提高併發症風險，包括心血管疾病、腦血管疾病、周邊血管疾病、腎病變、視網膜病變、神經病變等，嚴重危害自身健康。

尤其在新冠肺炎疫情期間，不少糖尿病患者都暫停去醫院追蹤檢查，此舉恐讓自己陷入危險，甚至有老人家血糖失控而不自知，甚至因此昏迷、送急診。中華民國糖尿病衛教學會理事長王治元提醒，糖尿病患在疫情期間應做好血糖控制，千萬不要因害怕疫情擅自中斷治療。

財團法人糖尿病關懷基金會董事長蔡世澤認為，對疫情保持警戒是好事，但也不用太過擔心而徒增心理壓力。近期一項德國研究發現，糖尿病患者若有良好控制血糖，感染新冠肺炎後的重症風險並不會比一般人高；糖尿病友如果感到焦慮，應主動尋求醫療團隊的協助，也需要家人的協助與支持。

「糖尿病是百年老病。」吳昭軍署長表示，國內許多糖尿病患者病不在新陳代謝科治療，國健署於全國22縣市全面推動糖尿病共同照護網，透過訓練讓更多科別的人力投入糖尿病防治工作，讓病人獲得更完整的照護。