大陸近期對政法、公安系統整肅如火如荼，繼前公安部副部長孫力軍、前司法部長傅政華兩隻政法界「大老虎」落馬受查後，各地在「政法隊伍教育整頓」中，大大小小的「政法虎」陸續被揪出。據港媒《明報》指出，最近廣西自治區黨委常委兼區政法委書記曾欣，已地連續缺席多場重要公開活動，由於他與孫力軍及多名公安系統高官關係密切，被懷疑可能又是一名落馬被查的副部級政法大老虎。

香港《明報》指出，1966年生的曾欣是湖南人，年僅55歲，並未到退休年齡。他畢業於中國刑事警察學院，曾歷任公安部科技司多項職務，負責技術偵察（監聽、追蹤、定位）工作，2012年空降湖北任公安廳長，2年後升任湖北副省長兼公安廳長，2020年6月調任廣西自治區區委常委、政法委書記。

報導說，曾欣和已落馬的原上海市公安局長龔道安和原重慶市公安局長鄧恢林均有工作交集，他在任公安部技術偵查局長時，龔道安是副局長，曾欣空降湖北後，由龔繼任局長。曾欣任湖北省公安廳長期間，鄧恢林則擔任副廳長。

2020年湖北疫情爆發之初，曾欣當時任副省長兼公安廳長，而時任公安部副部長孫力軍是中央派駐湖北的成員，在當地指揮抗疫安保。孫力軍在4月落馬受查，而曾欣6月才南調廣西，目前尚不知受孫力軍案牽連有多大。

報導稱，去年10月24日江蘇省政法委書記、公安廳長王立科主動投案。同樣是由公安部空降山西任副省長兼公安廳長的劉新雲，今年4月也落馬受查。今年9月以來，被查處的公安系統高層官員還有廣東省公安廳副廳長何廣平、內蒙古自治區公安廳副廳長張效敏、江蘇省公安廳副廳長陳逸中等人。

近年中共政法界的大整肅，特別是去年以來的「政法隊伍教育整頓」運動，倒查20年，令公安形象大受影響，各地在新一輪的人事調整中，基本改變了過往政法委書記多由公安廳長升任的慣例，而是由其他出身的官員出任。