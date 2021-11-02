大陸女星娜扎（古力娜扎）擁有仙氣顏值，和迪麗熱巴、佟麗婭、麥迪娜被封為「新疆四美」，還被譽為「新疆維納斯」，人氣一直居高不下。今（2日）她出席活動，以一襲深V黑洋裝亮相，罕見露半球，好身材不藏了。

娜扎2日現身三亞活動，她披著一頭烏黑長直髮，身穿黑色細肩帶禮服，更加襯托她的雪白肌膚，尤其大開深V的剪裁，讓她露出胸前一大片白皙，東西半球呼之欲出，難得秀性感，而裙子腰間還左右各挖個洞，使得纖細蠻腰也跑出見客，有料身材完全藏不住。

網友曬娜扎生圖，完全沒落差。（圖／翻攝自微博）

娜扎難得秀性感，炸出東西半球超辣。（圖／翻攝自微博）

娜扎除了正面火辣，一轉過身也是很有看頭，其工作室曬出一系列她今天的美照，可見這見裙子背後只有交叉幾條線撐住，讓娜扎的整片美背一覽無遺，同時秀出性感背溝線，搭配一個回眸電眼，讓粉絲全被電暈。

另外，網上不少人也PO出娜扎在活動現場的無P生圖，就算少了精修，娜扎依舊白得發光，好身材完全沒走樣，讓許多網友看了不禁狂讚「姐姐自帶仙女濾鏡啊」、「生圖也這麼厲害，被美暈」、「娜扎太美了，臉和身材都絕了」、「是仙女本仙」，造型受到一片好評。