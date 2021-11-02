中國社會科學院財經戰略研究院與中國社會科學出版社今（2）天在北京共同發布的一份對大陸和港澳台291個城市的綜合經濟競爭力進行評價研究報告顯示，2021年綜合經濟競爭力排名前10城市依次為：上海、深圳、香港、北京、廣州、蘇州、台北、南京、武漢、無錫。

第一財經報導，2021年綜合經濟競爭力前3強城市排名有所變化，上海上升2名，超過香港和深圳，而深圳則下降1名，排第2位，香港下降1名，排第3位。排名第11到第20的城市依次為：杭州、成都、寧波、佛山、澳門、長沙、東莞、常州、廈門、青島。

從經濟競爭力的5個分項指標來看，報告指出，營商硬環境和全球聯繫指標是上海經濟競爭力的絕對優勢，均居第一；其次是生活環境、營商軟環境，分別居第二和第三；當地要素排名第二，仍有進一步提高空間。

報告稱，當地要素方面，深圳、上海、香港、北京是大陸最具競爭力的城市。在具體分項指標上，上海、深圳、北京和香港的間接融資便利度和專利申請數指標位居前4位。而青年人才比例較低是上海當地要素競爭力的唯一短板。

從城市群指數角度來看，報告稱，長三角城市群的綜合經濟競爭力要顯著高於其他城市群。與此同時，出現成熟城市群開始擴散、成長城市群穩步提升的現象。

報告稱，成熟城市群已經由聚集開始轉向擴散。具體來看，長三角城市群中的上海、蘇州、杭州、南京等城市已經逐步引導周邊城市提升，珠三角城市群的深圳、廣州和東莞也是如此，這些中心城市的綜合經濟競爭力排名基本維持不變，而周邊城市的綜合競爭力大部分處於上升狀態。

成長的城市群在穩步提升。具體來看，合肥城市群、南昌城市群、中原城市群、武漢城市群的綜合經濟競爭力排名均處於上升狀態，其中，合肥、南昌城市群總體排名上升了6.75名和6名，遠超其他成長城市群。

值得注意的是，如合肥、南昌城市群等上述提及、處於上升狀態的成長城市群，均位於中部地區。

對此，報告也指出，中部城市正在崛起。在今年的綜合經濟競爭力排名中，中部城市平均上升了2.25名，其中，有46個中部城市的排名處於上升狀態，占所統計中部城市數中6成以上；而東部城市排名平均下降1.42名，有近半數東部城市出現排名下降。

總體來看，「南高北低、南升北降」趨勢持續，但「東高中西低、東降中升」的趨勢開始出現。