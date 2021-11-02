周年慶陸續開跑，而Nespresso今年也針對周年慶在24日前，推出了全系列咖啡機最高享4000元的折抵優惠，更同時加碼祭出周年慶義享經典限定組合，結合大眾首選經典Pixie咖啡機，以及品味經典12條精選人氣咖啡組合，再加贈價值780元的瑞士設計View Cappuccino杯盤組，周年慶限定價6500元，另凡購買任一Nespresso膠囊咖啡機，加購50顆膠囊再享現折300元優惠。