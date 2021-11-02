Nespresso祭周年慶限定組及最高折抵4000元優惠 20:502021/11/02 中時 石欣蒨 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 周年慶陸續開跑，而Nespresso今年也針對周年慶在24日前，推出了全系列咖啡機最高享4000元的折抵優惠。（Nespresso提供） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 周年慶陸續開跑，而Nespresso今年也針對周年慶在24日前，推出了全系列咖啡機最高享4000元的折抵優惠，更同時加碼祭出周年慶義享經典限定組合，結合大眾首選經典Pixie咖啡機，以及品味經典12條精選人氣咖啡組合，再加贈價值780元的瑞士設計View Cappuccino杯盤組，周年慶限定價6500元，另凡購買任一Nespresso膠囊咖啡機，加購50顆膠囊再享現折300元優惠。 天成飯店集團線上旅展開跑 住宿﹐餐飲、SPA優惠1.2折起 讓五倍券優惠再放大 全台Outlet再祭周慶、振興券優惠 #周年慶 #Nespresso #優惠 #經典 #4000元 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 台灣大哥大打造最狂雙11優惠 申辦iPhone 13指定資費 加送2000元momo幣 09:392021/11/02 財經 慕軒飯店線上旅展開跑 餐券享4.7折690元起 17:002021/11/02 生活 初訂月薪補貼1000元 時薪560 04:102021/11/02 生活新聞 年底拚周年慶消費買氣 徐旭東：除了努力還要施點「Magic」 13:082021/11/02 財經 新光三越左營店周年慶11／11登場 線上線下活動齊發 17:172021/11/02 生活 遠百周年慶拚人氣 全台活動大串聯吸客 17:492021/11/02 生活 市場攤商抱怨五倍券上路3周才收到1600元 議員要北市再提案振興 14:202021/11/02 生活 大田獲利爆發 前三季每股稅後盈餘15.54元創新高 15:202021/11/02 財經 田中馬拉松開跑首日 達成4000公里 16:482021/11/02 體育 瞄準雙11消費潮！台北君悅限時推快閃住房優惠 08:572021/11/02 生活 SOGO百貨高雄店25周年慶 11／6日登場 18:072021/11/02 生活 生活熱門新聞 抗寄生蟲老藥可治新冠是假消息？專家爆：已很多台大醫搶買 - 生活 - 旺報 印度神童又預言 點名7大駭人危機 這些國家半年內難逃 - 生活 國旅券最後一抽 這2組人傻眼崩潰：地獄倒楣鬼 - 生活 刷存摺驚見一筆「5千元搶劫費」 背後真相她傻眼：每個月都有 - 生活 冷空氣恐升級「冷氣團」下周一到台灣 連凍7天 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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