↑《時空修復師》將在跨年檔期於台北市華山1914文創園區的烏梅劇院登場。（磚木取夥故事劇提供）

以《豐禾日曆》、《點香》等作品備受關注的創作劇團「磚木取夥」故事劇場，時隔3年終於推出新作品《時空修復師》，籌備新作期間正值台灣疫情嚴峻，原本規劃好的演出日期臨時喊卡，讓很多劇迷們大感扼腕，團長江沛豫表示：「疫情期間，讓我們創作的心稍作沉澱，也讓我們更體會了原本再平常不過的自由是多麼的珍貴，在疫情稍歇時推出新作《時空修復師》，希望藉著新作品能療癒到大家。」

《時空修復師》是以1930年代的陳澄波繪畫為背景的舞台劇，劇中畫家陳澄波和他的好朋友們踏上了追尋創作之路，但在時空背景的交錯下，有些人卻永遠到不了創作之路。《時空修復師》將於12月31日至1月2日跨年檔期於台北市華山1914文創園區以酒廠改建的烏梅劇院登場，演出空間的設計上以濃濃的歷史氛圍為主軸設計，希望觀眾一起走進30年代的時空。

除了在劇場設計上充滿巧思創意外，編導黃博鈞表示「整齣戲的故事內容也讓現代與往昔創作者間相互輝映，最吸引人之處在於戲裡的繪畫創作、劇場與表演者的交會手法表現，讓觀眾在60分鐘內便能在劇場空間中，透過獨有的燈光設計、舞台裝置藝術、特別的聲響音效中，感受表演者自然精湛的演出，引領觀眾想像並重回20世紀初，日治時期的淡水氛圍及環境光景」。

「留下一幅傑出作品」是每位畫家的理想，《時空修復師》是磚木取夥故事劇場第7號舞台劇作品，入選為2021年華山親子表藝節節目對劇場團隊來說則無疑是一大肯定，《時空修復師》票券現正熱售中，購票請洽OPENTIX。