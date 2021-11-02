大陸央視網報導，針對多名中國留學生入境美國遭盤查並被遣返，大陸教育部發布安全提醒，提醒赴美留學人員提高安全意識，關注赴美留學可能遭遇的相關風險，加強自我防範和保護意識及能力，冷靜妥善應對。

據大陸「教育部平安留學」微信公眾號消息，2021年8月上旬，美國海關與邊境保護局（CBP）啟動專項行動，強化對中國赴美留學的理工科人員審查力度，重點關注持有赴美學生簽證（F1簽證）的科學、技術、工程、數學類（STEM）中國留學人員。

大陸教育部表示，至今，多名已獲得美國政府簽發的合法簽證的中國留學生在入境美國時遭美方人員盤查，部分留學人員甚至被拒絕入境遣返回國。同時，部分中國留學人員離境回國時遭美執法人員盤查，被沒收個人電子設備事件仍有發生。

大陸教育部也呼籲中國留學人員遵守美國高校相關規定，及時認真查看校方有關信件郵件並按要求及時回應，以免學業受阻。