「雙十一」是購物狂歡節也是光棍節，飯店、餐飲業紛紛各自結合這2大概念出招讓民眾消費埋單。主打一個人也能享用頂級鍋物的餐飲品牌「Extension 1 by 橘色」將在11月5日至11月11日推出期間限定的「占勳饗宴」，更特別邀請彩虹光療癒中心創辦人劉佳怜Nina於11月6日、11月7日親臨現場，運用色彩占卜分析淺意識，為賓客指點迷津，找出潛藏魅力。

今年光棍節「Extension 1 by 橘色」推出的「占勳饗宴」首度選用A5和牛下腹肉，搭配多達7種品項的海鮮盛合，還有鮮活鱸魚片、北海道干貝、加拿大北寄貝、水晶白蝦及黑虎蝦等，每套1680元；此外，若在活動期間點購「占勳饗宴」套餐，餐廳就招待有脫單寓意的1杯「愛情靈藥」。

台北喜來登大飯店推出「雙11不寂寞」住房專案，附贈排隊名店「阜杭豆漿」早餐。（台北喜來登大飯店提供）

台北喜來登大飯店即日起推出「雙11不寂寞」快閃住宿優惠，狠殺至1.8折，折扣堪稱比ITF旅展更殺，即日起至11月11日晚上11點59分，開放預訂11月1日至12月29日周一至周五入住，平均每人只要1111元，除了可以享免費看客房付費電影及使用頂樓游泳池、健身房等設施之外，再送排隊名店「阜杭豆漿」雙人早餐組。

台北君悅酒店則為歡慶雙十一，即日起至11月10日限時推出「一泊二食」5999元快閃住房優惠，雙人入住享凱菲屋豐盛自助早餐、晚餐任選凱菲屋或彩日本料理吃到飽，或Ziga Zaga 義式雙人套餐，加價800元還能直升18坪君悅套房，盡享嘉賓軒尊寵禮遇，且假日不加價，會員還能累積點數。