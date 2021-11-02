特斯拉創辦人馬斯克（Elon Musk）1日在社群平台推特（Twitter）發文，有別以往的幽默風格，此次先以英文寫下「Humankind」，隨後則貼出中文「七步詩」，頓時引發各界揣測箇中意味，有美國網友認為，可能是在透露和狗狗幣、柴犬幣有關的訊號。

世界首富馬斯克在推特上發文，先以英文「Humankind(人類)」開頭，緊接著則是用中文寫下曹植的七步詩「煮豆燃豆萁，豆在釜中泣，本是同根生，相煎何太急」，整篇文意味不明，頓時引起全球網友熱烈討論。

推文一出後，掀起外國網友熱議紛紛，由於不明中文意思，不少網友毫無頭緒，既有人猜測和特斯拉股價有關，也有人認為可能和近期聯合國要求馬斯克捐款一事有關聯，甚至有美國網友大膽預測，馬斯克「狗狗幣教父」的身分，可能是在透露有關狗狗幣、柴犬幣的訊號，暗示兩者的市場現況，柴犬幣漲勢後居而上，一舉超越狗狗幣，關注馬斯克是否有可能釋出訊號，將出手援助狗狗幣。

此事傳至PTT論壇上，由於台灣網友深諳曹植七步詩的原意，不少人則懷疑馬斯克是在暗示狗狗幣和柴犬幣的競爭關係，「煮doge燃doge萁， doge在釜中泣，bitcoin是同根生，相煎何太急」、「我猜他在跟幣圈喊話，最近柴犬幣太夯」、「豆萁-> Doge-> 狗狗幣，大概是這樣」。

七步詩出自《三國演義》，描述曹丕當上皇帝後，對才華洋溢的弟弟曹植心懷忌妒，命曹植七步內作詩一首，若無法完成則殺死曹植，最後曹植以「煮豆」為題，作出此詩道出兄長迫害不義之舉，又以「同根生」令曹丕心生羞愧，最終逃過一死。