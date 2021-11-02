銓敘部長周志宏（黃世麒攝）

112年7月新進公務人員退撫新制上路，銓敘部長周志宏日前坦言，現有退撫基金有可能提前破產，引發公教人員恐慌。銓敘部今天強調「有政府在，公務人員退撫基金不會倒」，一定會確保退撫基金財務永續，也絕對會捍衛已退休和現職公務人員退休權益。

銓敘部表示，銓敘部會依照公務人員退休資遣撫卹法第93條規定，為112年7月1日以後新進公務人員規劃建立全新退撫制度，有別於現行公務人員退撫制度，因此未來新進公務人員將不再參加現行退撫基金，確實對現有退撫基金的提撥收入造成影響。

但銓敘部強調，在規劃新進人員退撫制度時，已同步對現有退撫基金財務安全提出相關配套措施，除了現有退休公務人員調降所得省下的經費，會全數挹注退撫基金外，也會積極與財主機關協調政府撥補方案，一定會確保退撫基金財務永續。

對於全國教師工會總聯合會發布新聞稿，要求撤換沒有能力確保基金永續的政務官，以及退撫基金提前破產，讓公教人員對政府年金制度失去信心等說法，銓敘部認為，應屬對當天立法院答詢內容的誤解，也忽略銓敘部針對新進公務人員退撫制度所作整體性的財務規劃。

此外，針對退休公務人員定期退撫給與調整，銓敘部表示，為兼顧退休人員權益及物價指數變動影響，銓敘部已經會同國防部和教育部著手成立專案評估小組，針對調整方案及執行事項進行研議評估，目前尚未定案。

但銓敘部強調，為因應111年度可能調整所需經費，行政院主計總處已預先匡列經費10億元支應，未來確定調幅後，如果仍有不足，可以再動支預備金給付。

全國教育產業總工會指出，由全國月退軍公教21萬2559人平分10億元，每人僅4704元，每月只調392元。銓敘部也澄清，這個說法「完全不正確」。

銓敘部表示，軍公教人員定期退撫給與包含退撫舊制和退撫新制2部分，主計總處暫時匡列的經費，只有屬於政府預算給付的退撫舊制部分，並不包含由退撫基金給付的退撫新制部分，亦即可供調整的經費並非只有10億元。