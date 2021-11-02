今年東京奧運國手、「舉重精靈」方莞靈和桌球鄭怡靜、射箭湯智鈞、射擊吳佳穎2日出席公益活動，因為名字用的字是比較少見的，常常被寫錯，她樂觀說：「已經快習慣，寫錯又要更正，這樣我可以被報導兩次。」

首度登上奧運殿堂的方莞靈，結束東奧之旅後知名度大開，常常可以在報導中看到她的名字，不過因為比較是名字中少見的字，因此常被寫錯，她笑說：「有時連獎狀也寫錯我的名字，現在已經快習慣了，想到寫錯之後還要更正報導，這樣我也可以被報導兩次。」

4位出席活動的奧運國手，在專人打理妝髮、服裝協助下，從運動明星變身潮男型女，4人統一穿上活動白T，湯智鈞和鄭怡靜外搭幹練的米白色西裝外套，下身搭配卡其褲、運動鞋，方莞靈則是白色短版牛仔外套加前開叉白牛仔長裙與短靴，吳佳穎仍是夏季風，簡單白短Ｔ配高腰短褲及短靴，展現不同的個性穿搭。

化妝後方莞靈看起來神似香港藝人「阿嬌」鍾欣潼，頻頻被誇漂亮，她也很滿意造型，開心接受眾人的稱讚。

方莞靈和鄭怡靜、湯智鈞、吳佳穎出席看見台灣基金會、溫世仁文教基金會的「溫究福氣 台灣勝疫」記者會，分享4款由米其林主廚特製的刈包，並會一起分送福氣刈包給101個防疫單位，向他們的辛勞致意，方莞靈說，出國比賽前要接受新冠肺炎篩檢，自己排隊多時才完成就覺得很累，但看到醫護人員都忙到無法換班，讓她相當不捨，希望透過這些公益活動為醫護人員打氣，接受到支持力量，一起打贏防疫戰爭。

射箭選手湯智鈞與福氣刈包合照，笑得相當開心。（李弘斌攝）

東京奧運桌球選手鄭怡靜（後排右起）、射箭選手湯智鈞、舉重選手方莞靈、射擊選手吳佳穎出席公益活動。（陳筱琳攝）