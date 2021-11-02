現年91歲的克林伊斯威（Clint Eastwood）縱橫影壇近70年，身兼導演、製片，更是獲獎無數的傳奇人物，華納兄弟特選他兩部叫好叫座的經典代表作重磅重新上映，在大銀幕見證他在《殺無赦》中銀幕鐵漢的飆悍，並在《麥迪遜之橋》被他少見的柔情徹底融化。

1992年的《殺無赦》由克林伊斯威特自導自演，聯手金哈克曼（Gene Hackman）、摩根費里曼（Morgan Freeman）及李察哈里斯（Richard Harris）。克林伊斯威特在片中曾是無惡不作的強盜殺人犯，結婚生子後便金盆洗手，但為讓家人過富裕的生活，告別殺手生涯11年的他決定重操舊業，參與殺人行動。《殺無赦》當年橫掃奧斯卡最佳影片、導演、剪輯與男配角獎金哈克曼共4大獎，是當代西部片的殿堂級作品。《殺無赦》將於11月26日（周五）重返大銀幕。

同樣由克林伊斯威特自導自演的1995年《麥迪遜之橋》，則是他鮮少嘗試的愛情題材，與梅莉史翠普（Meryl Streep）在片中譜出禁忌的中年之戀，短暫但刻骨銘心的故事，一直名列影史最佳愛情電影排行。故事背景設定於60年代的美國，克林伊斯威特飾演的攝影師，接受《國家地理雜誌》的任務到愛荷華州進行拍攝，碰巧向梅莉史翠普飾演的已婚婦女問路，兩人迅速墜入愛河，一起度過人生中難忘的4天，戀情雖然短暫但都對雙方產生了深遠影響。《麥迪遜之橋》將於12月10日（周五）重返大銀幕。