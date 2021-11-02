美國海軍第12戰鬥機中隊( VFC-12)有「戰鬥歐馬斯」(Fighting Omars)」之稱，主要工作就是擔任空戰演訓的假想敵部隊，講更通俗一點就是「扮壞人」。因此該中隊的隊徽與標記大多會採用美國的主要國際對手，在以前是蘇聯，之後是俄羅斯，都是紅星標誌。然而最近的照片卻顯示，12戰鬥機中隊的標記改成了具有中國大陸特徵的樣式，也就是加有紅槓的紅星。甚至肩章還有簡體中文寫著「棍棒與石頭」的字樣。

戰區(The Drive -Warzone)報導， VFC-12 的官方臉書最近發布了幾張照片，是VFC-12中隊指揮官柯利什(Scott "Cawk" Golich)頒水手陸戰隊成就證書。這原本沒什麼，但是眼尖的航空迷發現，其中1名士兵獲獎的背景中，該中隊的一架 F/A-18戰機機尾上的假想敵紅星徽記，與以往的樣式不太一樣，它不像蘇聯/俄羅斯的紅星，更像是解放軍空軍(PLAAF)的八一徽。

一名公共事務官員證實，VFC-12中隊目前正在更新他們的徽記，會反映目前美軍的主要對手，可能是俄羅斯、北韓、伊朗，或是中國大陸。

其實該中隊在6月才剛更換戰機塗裝，改成類似俄羅斯Su-57戰機的風格，是更換的很快，或是該中隊的假想敵塗裝並不拘泥於一個主要對手。

現在我們確知，VFC-12 的其中一架戰機，採用帶有PLAAF特徵中的徽記，這反映了五角大廈目前的觀點，也就是中國大陸實力正亦步亦趨的追趕美國，可能比俄羅斯更值得防範，中國大陸是美國國防政策、戰略布局與美軍武備研發與採購決策的主要驅動力。

另外， VFC-12中隊的前任指揮官-麥特·倫澤爾 (Matt Runzel)在今年6月的頒證書活動中，他的肩章也特別，是紅星與大黃蜂戰機的組合，上方寫著「伏擊」(AMBUSH)，下方則是簡體中文「棍棒與石頭」，不知何意。

有一派說法認為，「棍棒和石頭」可能源自愛因斯坦關於第四次世界大戰將使用棍棒與石頭的相關表述。但用漢字表達美國文化總顯得比較生硬。美軍這個中隊想用這句話表達什麼態度尚不清楚，也不能完全排除美海軍不太瞭解中國文化，而用幾個漢字「故弄玄虛」。

五角大廈越來越關注中國大陸的同時，美國政府越來越擔心與中國發生實際衝突的可能性，包括在台灣問題與爭議激烈的南中國海。因此，VFC-12戰鬥中隊會採用更多的共軍元素，這也就不足為奇了。