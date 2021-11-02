印度神童阿南德又有最新預言，他在最新公布的影片中表示，未來一年適逢「月亮年」，由於天有異象，這段時間內，全球將發生7大恐怖危機，影響範圍遍及印度、歐洲、以及東南亞等亞洲國家，到明年5月前都不會好轉，尤其大陸及美國都難逃災難。

阿南德在10月22日公布的YouTube影片中指出，未來一年內，亞洲部分國家將面臨包含飢荒、疫情嚴重、經濟動盪、極端天氣、能源危機、電力短缺、全球供應鏈出問題等7大危機，由於適逢「月亮年」，因此該動盪會擴及印度、歐洲以及東南亞等亞洲國家。

印度神童阿南德在最新公布的影片中表示，未來一年適逢「月亮年」，全球將發生7大恐怖危機。（取自YouTube/Conscience）

阿南德日前曾預言，9月13日之後，由於木星進入魔羯座，加上不明物體撞擊木星表面，因此會發生許多變化。湊巧的是，大陸9月中之後就發生恆大危機，阿南德則認為，大陸經濟放緩，主要就是因為能源、電力、供應鏈問題及恆大危機導致。

阿南德並預言，除了大陸之外，危機很快就會擴及全球各地，尤其供應鏈混亂將迅速加劇，而且在12月10日之後會進一步惡化，美國也難逃災難。此外，他也預告，極端天氣將在今年冬季衝擊全球，12月10日之後，將有持續低溫及大雨，包括整個歐洲、印度及沙烏地阿拉伯等多個亞洲國家，7大危機同時發威的結果，將重創全球，世界主要大國都難逃災難，並在明年5月之前都不會有好轉趨勢。

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