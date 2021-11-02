配合振興五倍券，交通部觀光局加碼推出240萬份面額1000元的國旅券，今(2)日已經抽出所有幸運兒，並從昨(1日)起正式開放使用，隨後有網友發現國旅劵的隱藏用法，除了住宿以外，竟能換成餐劵，吃到飽餐廳也可以折抵。消息一出立刻引起大批網友哭求低調。

一名網友在Dcard發文詢問，她抽到了國旅劵，但因為個人因素不方便住在外面，於是發文求問「國旅券能換餐券嗎？」立刻有熱心民眾提供方法「可以！KLOOK上面買，剛買了欣葉日本料理」、「Pchome旅遊，線上可以買餐券用國旅券支付，已成功」。

而PTT上也有網友發文表示，他剛剛發現知名平台「KLOOK」可以用國旅券，裡面有不少五星級飯店和賣餐券的店可以使用國旅券，所以他想說不知道要吃饗食還是金大鋤？

貼文一出引起大批鄉民哭求低調，「感謝分享幫低調」、「沒說不知道欸」、「請刪文好嗎，低調啊」、「不能說的爽度」，不過也有沒抽中的朋友玩笑表示，「我沒抽到，幫高調」、「快來檢舉喔」、「沒中，所以高調」，其他網友則表示，「旅遊還不包吃，真的很不OK」、「吃完一份了，國旅券真不錯，吃爽爽」、「國旅券真的最好用了」。