劍麟（2228）公布第三季財報，第三季合併營收為9.11億元、年增7％，稅後淨利3686萬元，EPS為0.49元，較去年同期轉虧為盈。累計前三季合併營收27.82億元、年增20.79％，稅後淨利2.06億元，EPS為2.71元。

劍麟表示，今年轉盈係受惠三大主力汽車安全關鍵零組件產品應用滲透率持續提升，劍麟持續積極與客戶共同開發新產品，並以高穩定度與高良率的量產技術、高產品品質等優勢深得安全零件供應商大廠的信賴，再加上歐美疫苗施打狀況穩定逐漸解封，帶動客戶拉貨力道增溫，創造第三季汽車事業群營收比重攀升至80％。

劍麟進一步表示，雖適逢汽車產業傳統暑休淡季，加上車用晶片短缺影響，使得出貨表現在9月時未達預期水準，但整體而言，在成本與費用嚴控、產品結構優化等效益展現下，第三季營業毛利率依舊較去年同期增加三個百分點達21％。

展望第四季，劍麟維持審慎樂觀看法，表示雖全球汽車產業鏈仍受到車用晶片短缺影響，但劍麟看好進入傳統汽車產業旺季，主要客戶回補庫存備貨力道增溫，加上受惠於品牌車廠針對新車款持續導入更多安全配備規格升級與數量持續增加的趨勢不變下，將有助保持良好的訂單能見度，且貢獻整體稼動率持續提升。