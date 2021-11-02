美國前總統川普和現任總統拜登雖然政治立場天差地遠，但在確保美軍半導體等供應鏈安全上皆採用「買美國貨」（Buy American）政策；然而智庫專家1日指出，與全球化唱反調並不能解決問題，反而應聯合並支持夥伴國家，讓關鍵商品的來源更加多樣化，才能有效鞏固供應鏈安全。

華府公共政策智庫「美國企業研究所」（American Enterprise Institute）研究員法拉利（John Ferrari）投書軍事新聞網站「Breaking Defense」，強調新冠肺炎（COVID-19）疫情讓美國供應鏈安全性不足的弱點浮上檯面，尤其是中國大陸對台灣的威脅，可能導致美國經濟、武器系統和關鍵資訊技術基礎建設遭到破壞、甚至毀滅，類似俄羅斯掌控天然氣或石油管道對歐洲國家的威脅。

然而從川普到拜登，美國對此威脅的解決方式都是加強扶植本土產業。此手段相當受選民歡迎，但其實存在極大缺點，其一是美軍雖然在戰力和預算上都稱霸全球，但與全美或全球市場相比，都只是「小咖」，單一部會的資源肯定不足以自行解決問題。

另外，在美國面對中國大陸威脅時，來自盟友的直接軍事和經濟支持十分重要，但現有政策卻可能在築起保護牆的同時，將中國大陸與盟友同時隔離在外，降低盟友的合作意願。

法拉利指出，聯合並支持夥伴國家共同生產關鍵商品，才是解決供應鏈安全問題的最佳方法，不僅能擴大整體市場規模，讓相關政策能更有效地自主運轉，也能提升各國的作業互通性，進一步增強合作關係。

以半導體市場為例，美國目前大力扶植國內的新工廠，希望改善「條條大路通台灣」的現象。但法拉利建議，應與盟友合作，共同投資於美國、歐洲、澳洲和印度等地的工廠，讓來源更加多樣化，並與盟友共同訂定標準，合作加強網路安全性，才有辦法在「新冷戰」局面中對抗中國大陸。