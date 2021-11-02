景文科技大學「秀秀大寶貝義廚團」2日由中廚果雕社師生前往新北市石碇楓子林公共托老中心義煮。（景文科大提供）

景文科技大學「秀秀大寶貝義廚團」2日由中廚果雕社師生前往新北市石碇楓子林公共托老中心義煮。（景文科大提供）

由教育部深耕計畫及育秀基金會與譚聖道慈善基金會贊助組成的景文科技大學「秀秀大寶貝義廚團」2日由中廚果雕社師生前往新北市石碇楓子林公共托老中心，帶銀髮老人們作健康操，並且烹煮5菜1水果的美食健康餐盒；此外，還在阿公阿婆面前說菜，傳達製程秘方與營養成份，讓97歲的周阿棟與90歲的陳林素梅不斷的豎起大拇指說：真正讚！

為落實防疫措施，參加人員採實聯制、量體溫、帶口罩，並將共餐改成餐盒；菜色則是由餐飲管理系高世達與張君同老師指導，製作方便長者咀嚼的軟質料理，煮出的作品有「魚香雞絲、客家小炒、咖哩馬鈴薯、紅燒豆腐及醋溜干絲涼皮」，並配上營養香蕉；而在說菜時，分析出每道菜的營養成份，讓參加的阿公阿嬤圍著學生們品頭論足。

義煮的亮點是說菜，帶頭說菜的林聖暉表示：「美食，是最能觸動人心的資產，能入口的，不僅是料理，更是鄉情、故事與在地生活文化的調和」；製作客家小炒的蔡府祐說：「當人年紀變大，身體的活動能力越來越小時，吃是他們生活中少數真正享受的時刻；我們希望長輩們，除了享受不同食物的材質、味道外，一起分享有關食物的故事，讓吃可以津津有味也更有感。」